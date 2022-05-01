كشف الأمن العام، ملابسات عدد من الجرائم التي أُلقي القبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية في عدة مناطق.

وأوضح الأمن العام، أنه تم ضبط مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية قاما بتكسير زجاج مركبات وسرقة ما بداخلها في جدة، ومواطنين اعتديا على أجهزة رصد آلي “ساهر”، والعبث بها وسرقة بطارياتها، ومقيم من الجنسية الأفغانية ضُبط بحوزته 7 بطاريات في رفحاء.

إتلاف أجهزة ساهر

وتم ضبط مواطن تورط في إتلاف جهاز رصد آلي “ساهر”، وذلك بصدمه عمدًا بمركبته في الباحة، و6 مقيمين سرقوا كابلات كهربائية من موقع لمؤسسات تجارية، وضُبط بحوزتهم المسروقات ومبلغ 26.4 ألف ريال في القصيم.

كذلك تم ضبط مواطن نفذ عمليات نصب واحتيال تمثلت في حصوله من ضحاياه على بيانات دخول منصة حكومية، وإصدار مستندات مكنته من سحب أموال من حساباتهم البنكية في الخبر، ومواطن قام بالسطو على محال تجارية، وسرقة مبالغ مالية من صناديق المحاسبة، باستخدام مركبة بلوحات مسروقة في الأحساء.

إطلاق أعيرة نارية

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ضبط مواطنين ظهر أحدهما في مقطع فيديو مطلقًا أعيرة نارية في الهواء، والآخر قام بتوثيق ذلك ونشره في جدة، والقبض على مواطنين نفذا حوادث جنائية تمثلت في سرقة منازل ومرافق عامة وسلب أشخاص في الرياض.