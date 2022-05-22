تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق محافظة المندق، الذي اندلع ظهر اليوم، موضحة أن انتشار الحريق كان سريعًا للغاية بسبب الرياح النشطة.

فيديو | مراسلنا مسفر آل هطيل من الباحة:

الدفاع المدني يسيطر على الحريق الذي اندلع في محافظة المندق.. وإجراءات التحقيق مستمرة للكشف عن الأسباب#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/m0fOrxIF9u — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 21, 2022

السيطرة على الحريق:

وتبين أن الدفاع المدني وصل إلى مقر الحريق في وقت قياسي، كما تمكن الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي اندلع في محافظة المندق.

الجدير بالذكر أن إجراءات التحقيق حول أسباب اندلاع الحريق في محافظة المندق متواصلة حتى الآن.