أظهر مقطع فيديو متداول، هطول أمطار وبرد ورياح نشطة على ظهر شمال غرب محافظة بيشة مساء اليوم الثلاثاء.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – عاصفة ترابية حيث تصل سرعة الرياح معها إلى أكثر من 45 كم/ساعة على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف، كما يستمر تأثر الرؤية الأفقية بالعوالق التربية على منطقتي الشرقية والرياض.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة.