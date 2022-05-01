تحدث الدكتور ثواب السبيعي عن أجمل مدينة زارها في العالم، ضمن جولاته الخارجية والسياحية .
د. ثواب السبيعي: "ريو دي جانيرو" البرازيلية هي أجمل مدينة زرتها في حياتي@almodifer#ثواب_السبيعي_في_ليوان_المديفر ⠀ pic.twitter.com/6VNPJlkUxV
— الليوان (@almodifershow) April 30, 2022
وقال السبيعي، خلال لقاء له في برنامج “الليوان” مع الإعلامي عبدالله المديفر: “أعتقد أن نيوزلندا دولة جميلة والبرازيل أيضا “.
أجمل مدينة وكرة القدم
وأضاف ثواب السبيعي “ريو دي جانيرو” البرازيلية هي أجمل مدينة زرتها في حياتي.
وأشار إلى أن تأثير الثقافة البرازيلية في كرة القدم صنع من “ريو دي جانيرو” أسطورة سياحية بالإضافة إلى طبيعة الصحراء فيها.
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