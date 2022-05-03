بادر السائق الهندي ماهيندرا كومار لتمييز عربته “التوك توك”، عن سائر العربات في مدينة نيودلهي بوضع حديقة نباتية على سطحها تمنح الركّاب جوًا باردًا نسبيًا خلال موسم الصيف القائظ.

تبرد الأجواء للركاب

وأوضح السائق كومار الذي أشرف على دخول عقده السادس، أن الرقعة الخضراء السميكة تحافظ على البرودة داخل المركبة حتى حين تصل درجات الحرارة في المدينة إلى 45 درجة مئوية (113 فهرنهايت)، وهي حرارة كفيلة بإزالة الإسفلت من على الطرق، حسب تعبيره.

حديقة في منزله

وفي حديقته الصغيرة والمتحركة زرع كومار أكثر من 20 نوعًا من النباتات، من بينها شجيراتٌ ووردٌ، فعملت على لفت انتباه المارّة وجذب الزبائن الذين يرغبون باختبار الـ”مكيّف” المبتكر.