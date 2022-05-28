أكد المهتم بالشأن الصحي محمد السنان، أن طرح لائحة جديدة ستحد من إعلانات مشاهير السوشيال المضللة، وتمنع التلاعب في الإعلانات الطبية.

فيديو | المهتم بالشأن الصحي محمد السنان: طرح لائحة جديدة ستحد من إعلانات #مشاهير_السوشال المظللة، وتمنع التلاعب في الإعلانات الطبية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/1HTBZrc4xB — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 28, 2022

وأضاف لقناة “الإخبارية”، أن المخالفات سيتم ضبطها بشكل أكبر، وأيضًا إعلانات المشاهير عبر السوسيال ميديا، سواء تويتر أو سناب شات وغيرها، وتحد من الفوضى.

ضبط إعلانات السوشيال ميديا:

وقال السنان: إن تحديث اللائحة جاء في وقت سليم جدًّا لضبط هذه الإعلانات وضبط الترويج للإعلانات الطبية، والتي تشمل جميع الشويشال ميديا وجميع القنوات؛ لأنه في السابق كان يشمل القنوات الرسمية فقط.

وتابع المهتم بالشأن الصحي محمد السنان أن هذا القرار مهم جدًّا لأنه سيمنع التلاعب أو الإعلانات المضللة.