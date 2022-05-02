يواصل الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، تألقه مع الليوث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يقدم مستويات جيدةً جدًا.

الليوث في مواجهة النصر:

ومن المقرر، أن يعود نادي الشباب إلى السباق المحلي في الجولة الـ26، ضد نادي النصر، يوم الجمعة المقبل، الموافق 6 مايو، على استاد جامعة الملك سعود.

بانيغا يقدم رقم قياسي:

وقدم إيفر بانيغا مستويات قوية مع نادي الشباب في دوري محمد بن سلمان، حيث يُعد هو أكثر لاعبي الدوري السعودي خلال الموسم الحالي تمريرًا للكرة برصيد 1833 تمريرة.

ويأتي في المركز الثاني زميله في نادي الشباب حسن آل منصر برصيد 1343 تمريرة، وغوستافو كويلار نجم الهلال، في المرتبة الثالثة برصيد 1342 تمريرة.

واحتل إسماعيل سيلفا لاعب الفيصلي، المركز الخامس برصيد 1305 تمريرات، وزميله هشام فايق بـ1281 تمريرة في المركز السادس، وفي السابع سلمان الفرج بـ 1187 تمريرة.

وظهر نجما النادي الأهلي في المركزين الثامن والتاسع على التوالي، حيث جاء البرزيلي دانكلير بيريرا برصيد 1186 تمريرة، وعبدالباسط هندي برصيد 1179.