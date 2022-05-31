واصل نجم فريق الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا تصدر قائمة الأكثر صناعة للفرص في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ28.

بانيغا يتصدر القائمة

ويُعد بانيغا أكثر لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين صناعة للفرص برصيد 70 فرصة، وذلك على الرغم من ابتعاده عن المشاركة بسبب معاناته من الإصابة.

وتعرض بانيغا لإصابة في مفصل القدم خلال مباراة الشباب ضد النصر، وتحامل على نفسه ليكمل المواجهة، ما أدى إلى تفاقم إصابته، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، أملًا في اللحاق بأي من المباريات المتبقية.

قائمة الأكثر صناعة للفرص

وجاء نجم النادي الأهلي، عبدالرحمن غريب في المركز الثاني بقائمة الأكثر صناعة للفرص برصيد 65 فرصة، ثم نجم الفتح، البيروفي كريستيان كويفا بـ63 فرصة، يليه نجم فريق أبها، التونسي سعد بقير بـ62 فرصة.

وحل إزغان أليوسكي “الأهلي” خامسًا في القائمة برصيد 59 فرصة، ثم أولا جون “الحزم” بـ53 فرصة، يليه جلال الدين ماشاريبوف “النصر” بـ47 فرصة، ثم بانايوتيس تاكتسيديس “الفيحاء” بـ46 فرصة، إيغور كورونادو “الاتحاد” بـ45 فرصة، وماثيوس بيريرا “الهلال” بـ44 فرصة.