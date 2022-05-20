أكد الدكتور نزار باهبري أن جدري القرود المنتشر حاليًّا في أوروبا ليس له مضادات حيوية باعتباره أحد الفيروسات.

جدري القرود

المعلومات الأولية وما نعلم للأن pic.twitter.com/f1nRsE2PoU — نزار باهبري (@DrNezarB) May 20, 2022

جدري القرود:

وتابع باهبري في مقطع فيديو: “بعض البكتيريا والفيروسات تنتقل إلى الناس لأنها تظل معلقة في الهواء مثل الدرن المعروف بالسل والعنقز”، مضيفًا: “إذا كح أحد الأشخاص ودخل عليه آخر الغرفة ينتقل المرض إليه وانتقاله سريع جدًّا”.

وواصل: “جدري القرود مثل الجدري العادي ينتقل عن طريق الرذاذ مثل الإنفلونزا والكورونا، ويجب أن يكون المصاب قريبًا جدًّا كي ينتقل الفيروس”.

انتشار في أوروبا:

وأضاف: “يعتقد أن انتشار الإصابات في أوروبا نتيجة حفلات ووجود مصاب بين المدعوين”، مشددًا على أن أهم نقطة هو أنه صعب جدًّا أن ينتقل إلى الأشخاص المطعمين ضد الجدري، ونحن أخذنا تطعيم الجدري من ضمن التطعيمات الأساسية لدينا من زمان، ولن يصيبنا أبدًا جدري القرود.