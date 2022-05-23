وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسائل قوية إلى الكرملين وبكين على السواء، على وقع تصاعد التوتر بشكل غير مسبوق بين الولايات المتحدة وروسيا، بعد تدخلها عسكريا في أوكرانيا.

وتوعد بايدن خلال زيارته لطوكيو، اليوم الاثنين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه سيدفع الثمن لفترة طويلة، بحسب ما نقلت رويترز.

بكين تلعب بالنار

وفي ما يتعلق بالصين، التي انحازت في مواقفها الأخيرة إلى جانب موسكو، ملقية اللوم على الغرب في تسعير النزاع الروسي الأوكراني، فاعتبر بايدن أنها تلعب بالنار في ما يتعلق بملف تايوان.

كما حذر من أن بلاده ستدافع عن الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي إذا غزتها بكين. وقال بايدن عندما سئل عما إذا كانت واشنطن ستتدخل عسكرياً ضد أي محاولات صينية للاستيلاء عليها بالقوة: “نعم هذا التزام قطعناه”.

إلى ذلك، أوضح أن الولايات المتحدة اتفقت مع بكين على مسألة وحدة البلاد، لكنه أردف “أن أخذ تايوان بالقوة هي ببساطة فكرة غير مقبولة”.

العلاقات الصينية الأمريكية

الجدير بالذكر أن العلاقات الصينية الأمريكية من جهة، والصينية اليابانية من جهة أخرى كانت تدهورت في الفترة الأخيرة، على خلفية الملف الأوكراني وملف تايوان أيضاً.

فبعد أن تفادت خلال الأسابيع الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، انتقاد موسكو، عادت وحملت الغرب ودول الناتو المسؤولية عن تفاقم الصراع، بسبب توسع الحلف في الشرق الأوروبي، دون الأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية للدول المعنية لاسيما روسيا.