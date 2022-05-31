استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، تسليم أوكرانيا أنظمة قاذفات صواريخ بعيدة المدى قادرة على بلوغ روسيا، رغم المطالب المتكررة من كييف للحصول على هذه الأسلحة.

أنظمة صواريخ:

وقال بايدن للصحفيين الاثنين: “لن نرسل لأوكرانيا أنظمة صواريخ قادرة على بلوغ روسيا”.

وتم التطرق إلى مسألة التسليم هذه في الأسابيع الماضية لكن بدون تأكيدها.

وسعى مسؤولون أوكرانيون للحصول على أنظمة بمدى أطول تعرف باسم أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق (إم إل آر إس) التي يمكنها أن تطلق وابلًا من الصواريخ يقطع مئات الأميال.

وذكرت شبكة “سي إن إن” وصحيفة واشنطن بوست، الجمعة، أن إدارة بايدن تميل إلى إرسال هذا النظام ونظام آخر يعرف اختصارًا باسم (إتش آي إم إيه آر إس) سريع النقل في إطار حزمة مساعدات عسكرية أكبر لأوكرانيا.

ولم يتضح ما هو النظام الصاروخي الذي كان بايدن يشير إليه في تصريحاته.