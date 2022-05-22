لا يزال البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ، يضغط على ناديه الألماني، وذلك للانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني في صيف العام الحالي.

وكان برشلونة تقدم بعرض قدره 30 مليون يورو لضم النجم البولندي لكن بايرن ميونخ رفض العرض.

وذكرت تقارير أن برشلونة يرى أن السعر المناسب لصفقة ليفاندوفسكي يتراوح بين 25 و40 مليون يورو، لكنه قد يواجه رفضًا كبيرًا من جانب النادي الألماني.

ريال مدريد يراقب ليفاندوفسكي

وربما يفكر بايرن ميونخ في توجيه ضربة موجعة لـ برشلونة ببيع نجمه البولندي لصفوف ريال مدريد الإسباني، الراغب في ضم صفقة هجومية قوية بعد بقاء الفرنسي كيليان مبابي مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.