كشفت تقارير صحفية عن أن نادي بايرن ميونخ الألماني، سيرفض رحيل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي عن صفوفه في صيف 2022، رغم رغبة اللاعب في الرحيل.

وكان ليفاندوفسكي قد ألمح إلى نهاية مشواره مع البايرن بعد أن شوهد وهو يودع جماهير البايرن، بعد مباراة فولفسبورغ أمس في الدوري الألماني.

شرط بايرن ميونخ لرحيل ليفاندوفسكي

كشفت تقارير صحفية عن أن أوليفر كان مسؤول نادي البايرن قد صرح بأنه يجب على ليفاندوفسكي احترام عقده مع البايرن إن كان لا يرغب بالتجديد مضيفًا أنه قانونًا سيغادر في صيف 2023 وليس في صيف العام الحالي.

ولم يفلح البايرن في مفاوضات التجديد مع ليفاندوفسكي، في ظل تدخل برشلونة الإسباني، للحصول على خدمات الهداف البولندي الأفضل في العالم بالوقت الحالي.

ليفاندوفسكي هداف الدوري الألماني للموسم الخامس تواليًا

وكان ليفاندوفسكي سجل في موسم 2017/2018 29 هدفًا في صدارة الهدافين، وفي موسم 2018/2019 سجل النجم البولندي 22 هدفًا.

وبموسم 2019/2020 سجل اللاعب 34 هدفًا، بينما في موسم 2020/2021 سجل النجم البولندي 41 هدفًا وفي موسم 2021/2022 سجل 35 هدفًا.

وكان ليفاندوفسكي قال: إن مباراة فولفسبورغ قد تكون آخر مباراة له مع البايرن.

يذكر أن ليفاندوفسكي يلعب مع بايرن ميونخ منذ عام 2014 قادمًا من فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وفاز اللاعب البولندي بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع البايرن إضافة للسوبر الأوروبي ومجموعة من الألقاب المحلية.