أثنى الإعلامي بتال القوس على تطور أداء الحارس عبدالله المعيوف لاعب نادي الهلال وذلك بعد مساهمته في فوز الفريق مساء أمس على نادي الاتفاق بثنائية دون رد في الجولة العشرين والمؤجلة بين الفريقين ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال القوس عبر حسابه في “تويتر” : “المعيوف أفضل حارس في دورينا يلعب بالقدم.. طور نفسه كثيرًا في هذه المهارة المفقودة غالبًا في الحراس”.

حارس الهلال بدأ كلاعب وسط ثم فضّل الحراسة

وكشفت جماهير الزعيم عن أن المعيوف كان لعب لفترة كلاعب خط وسط قبل أن يستقر على بدء مسيرته كحارس مرمى، مشيرين إلى أن الحارس عنصر أساسي في تحقيق الزعيم للإنجازات والبطولات.

يذكر أن الهلال يستعد لمواجهة نادي الاتحاد مساء الأحد المقبل في الجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.