بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء يترقب عشاق كرة القدم السعودية، نهائي كأس الملك بين فريقي الهلال والفيحاء حيث يُقام على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ويأمل الفريقان في أن يقدما أداءً فنيًا كرويًا ممتعًا لنيل لقب أغلى الكؤوس، حيث يسعى الفيحاء لتحقيق المفاجأة ونيل لقبه الأول والانضمام إلى سجل أبطال بطولة كأس الملك، أما الهلال فيسعى إلى تفادي المفاجآت ونيل اللقب العاشر طوال تاريخه.

الخبرة سلاح الهلال في النهائي

ويتسلح دياز في المباراة النهائية بكتيبة مميزة وأصحاب خبرات كبيرة سواء من اللاعبين السعوديين أو المحترفين، ومنهم؛ عبدالله المعيوف، سلمان الفرج، سالم الدوسري، عبدالله عطيف، ماثيوس بيريرا، ماريغا وإيغالو وغيرهم.

وسبق أن حصد رامون دياز لقب كأس الملك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في ولايته السابقة، ما يحفزه للتتويج بالبطولة مرة أخرى، لمنح لاعبيه دفعة معنوية قبل الكلاسيكو المقبل ضد الاتحاد في الدوري.

على الجانب الآخر، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء إنجازًا تاريخيًا بالإطاحة بنظيره الاتحاد والتأهل إلى نهائي كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، الأمر الذي حفز لاعبيه لمواصلة التألق، خاصة بعد الفوز على الهلال بالدوري.

تشريف ولي العهد يُحفز الهلال والفيحاء في النهائي

وكان رامون دياز مدرب الهلال تحدث قبل نهائي أغلى الكؤوس قائلًا: “سعداء بخوض النهائي وتشريف ولي العهد وعلينا أن نسعد جماهيرنا بتحقيق البطولة”، و”أتمنى التتويج بالكأس والتشرف بتسلمها من الأمير محمد بن سلمان أمام جماهيرنا الكبيرة”.

أما مدرب الفيحاء، الصربي فوك رازوفيتش فقال: “فخور بوصول فريقي إلى النهائي الأغلى برعاية خادم الحرمين الشريفين، وتشريف ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وستكون مباراة رائعة بين الفيحاء والهلال”.