أعلنت هيئة الموسيقى اليوم عن إطلاق نشاط لاصفّي بمسمّى “الثقافة الموسيقية” بالتعاون مع وزارة التعليم، والذي يقدّم محتوى إثرائيًا على منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم.

أهداف برنامج الثقافة الموسيقية

يأتي ذلك بهدف إكساب الطلاب المهتمين فكرة واضحة عن الموسيقى، ومهارات كتابة النوتة الموسيقية، والتعرف على أساليب الفنانين العالميين، إضافة إلى القدرة على التفريق بين الأنماط الموسيقية الشعبية بالمملكة، والتعرف على الآلات الموسيقية.

دروس منصة مدرستي

ويتناول هذا النشاط اللاصفي موضوعات متعددة من أبرزها: “عن الموسيقى نتحدث” والذي سيقدم تعريفًا عامًا للموسيقى في كل حلقة بشرح تفصيلي للمفاهيم الفنية، و”نظريات وقواعد الموسيقى” الذي سيعرض جوانب مختلفة من النظريات والقواعد الموسيقية، و”الآلات الموسيقية” الذي سيركز على مختارات من آلات موسيقية متنوعة، وتصنيفها، وصناعتها، وتقنية العزف، إلى جانب موضوع “نبذة عن بعض الشخصيات الموسيقية”، وموضوع “التراث الموسيقي السعودي” الذي سيعرف الطلاب على مختلف الأنماط الموسيقية التراثية لمختلف مناطق المملكة. وسيتناول النشاط هذه الموضوعات في حلقات (دروس) افتراضية على منصة مدرستي حيث حدد لكل حلقة أهداف ومخرجات ومهارات فكرية يكتسبها الطلبة، وتقييم لكل حلقة بعد نهايتها.

ويسعى النشاط إلى نشر الثقافة الموسيقية الصحيحة للنشء، بهدف تكوين قاعدة معرفية عامة وشاملة عن مختلف الجوانب الفنية والنظرية والعلمية في مجال الموسيقى، وذلك ضمن مساعي هيئة الموسيقى لتطوير القطاع وتنميته بالمحتوى المعرفي الأساسي والمطلوب لقطاع موسيقي سعودي متقدم.

100 مدرسة أهلية تدرس الموسيقى

وتجدر الإشارة إلى أن العام الدراسي 2022 شهد إدراج 100 مدرسة أهلية لتعليم الموسيقى ضمن برامجها، حيث دعمت وزارة الثقافة المدارس بتوفير الآلات الموسيقية وتقديم الدعم اللازم لتنمية المهارات الفنية الأساسية للطلاب وتزويدهم بالثقافة الفنية الموسيقية تنمي الجانب الوجداني والتربوي.