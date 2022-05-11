أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، بدء ترشيح شاغلي الوظائف التعليمية للعمل خلال الفترة المسائية بمدارس مراكز التعليم المستمر لجميع المراحل داخل مدينة تبوك وضواحيها ومحافظة البدع للعام الدراسي 1444هـ.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبد الرحمن القعير، أن التقديم للترشح سيكون إلكترونياً من خلال تعبئة النموذج على موقع بوابة الإدارة مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، مشيراً إلى أن فتح باب الترشيح يأتي لسد احتياج مدارس ومراكز التعليم المستمر في المدارس الليلية من الكوادر التعليمية في مختلف التخصصات.

وأهاب المدير العام بالمدارس إلى إبلاغ المعلمين الراغبين للتقدم بطلب الترشيح بضرورة تعبئة الطلب من خلال بوابة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك خلال مدة أقصاها نهاية دوام الثلاثاء المقبل 23 – 10 – 1443هـ.