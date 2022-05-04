تبدأ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يوم غد الخميس تطبيق القرار الخاص باستيراد شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع، بألّا تزيد سنة صنع الشاحنة على 5 سنوات.

انتهاء الفترة التصحيحية:

وأعلنت الهيئة العامة للنقل، في وقت سابق انتهاء الفترة التصحيحية لسريان بعض أحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات، المنشور في الثاني من يناير 2020.

تمديد مهلة استيفاء:

وأشارت الهيئة إلى تمديد مهلة استيفاء منشآت نقل البضائع المرخص لها شرط توفير 10 مركبات نقل منفردة و/ أو قاطرات كحد أدنى، وذلك لمدة 3 سنوات، على أن يتم إضافة مركبتين على الأقل سنويًّا حتى يتم استكمال الحد الأدنى المطلوب.