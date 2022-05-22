تبدأ إدارات التعليم بمختلف مناطق المملكة، اليوم الأحد، تطبيق مقياس الميول المهنية على طلاب السنة الأولى المشتركة في المرحلة الثانوية الحكومية والأهلية، ولمدة يومين، عبر منصة “مدرستي”.

وتهدف وزارة التعليم من تطبيق هذا المقياس لتعريف الطلاب على نقاط قوتهم وتوجيهها، وتوفير أساليب وطرق لتحديد ميول الطلاب المهنية، وتوجيه الطلبة في حصص الإتقان، وتسكين الطلاب في المسارات التخصصية، وتحديد المجال الاختياري لطلاب المسار العام، ومساعدة الطلاب في اختيار التخصص الجامعي.

بدء تطبيق مقياس الميول

وأعلنت إدارات التعليم في كل من المنطقة الشرقية، وجدة، والرياض، ومحايل عسير، وتبوك، والبكيرية، وصبيا، والليث وحفر الباطن، وينبع، بدء تطبيق مقياس الميول المهنية للطلاب اليوم.

يذكر أن وزارة التعليم أكدت أن نسبة الطالب في مقياس الميول تعد أحد معايير التسكين في المسارات التخصصية، إلى جانب المعدل العام في السنة الأولى المشتركة والمعدل في المواد المرتبطة بالمسار التخصصي.