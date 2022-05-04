أكد الخبير في الفلك خالد الزعاق، أن بداية الدراسة تتزامن مع مرحلة قران حادي.

بداية الدراسة :

تتزامن مع مرحلة قران حادي :

فمع بدايتها تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي تباعاً مع مرور الأيام

وفي نهايتها سنعيش أطول نُهِر وأقصر ليالي السنة

أي بعد 48 يوم من الآن

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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) May 4, 2022

ارتفاع درجات الحرارة:

وتابع الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن مرحلة قران حادي مع بدايتها تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي تباعًا مع مرور الأيام، وفي نهايتها سنعيش أطول نُهِر وأقصر ليالي السنة، موضحًا أنها ستكون بعد 48 يومًا من الآن.

قران حادي على الماء منادي:

وأضاف: نحن الآن في مرحلة قران حادي والذي يقال فيه (قران حادي على الماء منادي) وهو أمارة وعلامة على بداية الصيف إذ إن البادية يهجرون الصحراء ويذهبون لموارد المياه، وهو آخر الاقترانات.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن يستمر نشاط الرياح السطحية، حيث تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 40كم/ ساعة على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالي والجوف، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من تلك المناطق، قد تمتد إلى منطقة حائل.

كما يستمر تأثر الرؤية الأفقية بالعوالق التربية على منطقتي الشرقية والرياض، في حين لا تزال الفرصة مهيأة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.