أكد بدر العنزي، عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية، أنه يجب أن يحصل الموظف على يومين إجازة في الأسبوع وساعات عمله في اليوم لا تزيد على 7 ساعات.

بدر العنزي – عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية:

6 أيام عمل في الأسبوع مرهقة لأي إنسان #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Fzh80S2MqV — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 31, 2022

وتابع العنزي، خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على روتانا خليجية، أن 6 أيام عمل في الأسبوع مرهقة لأي إنسان، وأن تكليف الموظف بمهام خارج أوقات العمل أو في الإجازة يؤثر على صحته النفسية.

حتى لا يستغلك مديرك بعمل إضافي.. إليك نصائح عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/wlONt0nkKV — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 31, 2022

ساعات العمل:

ولفت بدر العنزي إلى أن صحة المنظمات من صحة الموظفين، مشيرًا إلى أن نظام العمل من مادة 98 إلى 111 يتحدث عن ساعات العمل، ويؤكد أن يوم الجمعة إجازة واضحة، ولهذا يجب أن يدرك الناس أن الموظف لديه وقت لأهله وأسرته وبتكليفه بمهام خارج أوقات العمل، يرهقه نفسيًّا.