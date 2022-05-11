نشر الأمير بدر بن عبدالمحسن قصيدة جديدة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وجاء في نص القصيدة التي نشرها الأمير بدر بن عبدالمحسن عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر ما يلي:

نص القصيدة:

حنا بخير دام سلمانك بخير *** يادارنا يا عزنا والذخيرة

لا باس ياتاج القروم المناعير *** ياللي ملكت الناس عدل وسيرة

من غيرك اللي يتبع الخير بالخير *** سحاب جودك عم كل الجزيرة

أنت المليك اللي عطيته المقادير *** مجد الملوك الأوله والأخيرة

وأعطاك رب الكون حكمة وتدبير *** وزينك بالرحمة وصدق السريرة

يابو فهد في مدحك الزود تقصير *** وما قل مدح والمحبة كثيرة

يحفظك ربي كثر ما رف للطير *** جناح.. وفاح من الخزاما عبيره

وحنا بخير دام سلمانك بخير *** يادارنا يا عزنا والذخيرة

وأوصى الفريق الطبي الذي أجرى منظارًا ناجحًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة ببقاء خادم الحرمين في المستشفى بعض الوقت للراحة .

دعوات الشفاء تحف الملك سلمان

ومنذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها دخول خادم الحرمين الشريفين إلى المستشفى رفع المواطنون والمواطنات أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن يكتب له الشفاء والسلامة، داعين الله له بموفور الصحة والعافية.