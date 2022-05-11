كشف نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، آخر تطورات الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، الأوروغوياني رونالد أراوخو.

رونالد أراوخو يغادر المستشفى

وذكر نادي برشلونة في بيان رسمي: “الفحوصات الخاصة بلاعب الفريق الأول رونالد أراوخو كانت مُرضية، وخرج من المستشفى، وبعد تطور حالته سيتحدد موعد جاهزيته للعودة”.

وتعرض أراوخو لإصابة قوية بعد صدامه مع جافي خلال مباراة الفريق الكتالوني ضد نظيره سيلتا فيجو بالأمس، ما تسبب في إيقاف المواجهة، ودخلت عربة الإسعاف إلى الملعب.

ولفت نادي برشلونة بعد المباراة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مدافعه الأوروغوياني أُصيب بارتجاج في المخ، وتم نقله إلى المستشفى، قبل أن يُطمئن الجماهير اليوم.

برشلونة يتجاوز سيلتا فيجو في الدوري

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد نظيره سيلتا فيجو على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني الممتاز، وانتهت المباراة بفوز البارشا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 72 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيجو عند 43 نقطة في المركز الـ11.