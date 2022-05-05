سجل سعر خام نفط القياس العالمي “برنت” ارتفاعاً طفيفاً في التعاملات الآجلة.

ارتفاع بنسبة 0.15%:

وارتفع سعر برميل “برنت” بنسبة 0.15 % لعقود شهر يونيو المقبل، ليصل إلى 110.30 دولارات أمريكية للبرميل.

على صعيد متصل، أظهرت مؤشرات الأسواق انخفاض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.12 %، ليتداول عند 107.68 دولارات أمريكية لعقود يونيو 2022م.

الخام الروسي:

ويحتاج الاقتراح الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى دعم بالإجماع من دول التكتل لتفعيله يشمل الخفض التدريجي لواردات الخام الروسية في غضون ستة أشهر ومنتجات التكرير بحلول نهاية 2022.

كما يقترح أيضاً حظر كافة خدمات الشحن والسمسرة والتأمين والتمويل التي تقدمها شركات الاتحاد الأوروبي لنقل النفط الروسي في غضون شهر.