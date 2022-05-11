أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ستنضمان إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، فيما يتعلق بحالة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة للمملكة المتحدة اعتبارا من 1 يونيو 2022م، مما سيسهم في تعميق الشراكة وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والازدهار الاقتصادي.

وأفادت الداخلية البريطانية أنه يمكن لمواطني المملكة والبحرين التقدم بطلب السفر إلى المملكة المتحدة (للسياحة أو العمل أو الدراسة أو العلاج الطبي) لمدة تصل إلى ستة أشهر مع إعفاء إلكتروني من التأشيرة، حيث يسمح الإعفاء لحامله السفر إلى المملكة المتحدة دون الحصول على تأشيرة شريطة إكمال طلب الإعفاء عبر الإنترنت لكل زيارة، وسيتم تطبيق رسوم رمزية، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تعد أسرع من التقدم للحصول على تأشيرة، حيث لا توجد حاجة لتقديم معلومات الصورة والبصمات أو حضور إلى مركز طلب التأشيرة أو تسليم الجواز قبل السفر.

أهداف الإعفاء من التأشيرة:

وقالت معالي وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل:” إن الإعفاء من التأشيرة لكل من البحرين والمملكة العربية السعودية سوف يربط بشكل أفضل شعوب بلادنا ويعزز الرخاء الاقتصادي؛ إذ يعد الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة بديلاً رقمياً سريعاً لتأشيرة الزيارة العادية، ويضمن إجراء جميع الفحوصات الأمنية اللازمة قبل السفر، حيث ستحافظ التحسينات المتعلقة بالتأشيرات التي تم الإعلان عنها على أمن مواطنينا مع تسهيل سفر الزائرين من منطقة الخليج إلى هنا بغرض الترفيه والعمل بتكلفة أقل “.

من جانبها قالت معالي وزيرة الخارجية ليز تراس:” سيعزز الإعفاء من التأشيرة علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية والبحرين، مما سيسهل على الزائرين من منطقة الخليج القدوم إلى المملكة المتحدة، حيث تعد صداقاتنا مع كلا البلدين ذات أهمية كبيرة، وهي مبنية على أولويات مشتركة مثل التجارة والاستثمار والأمن “.

يشار إلى أنه يمكن للأفراد المؤهلين التقدم بطلب للحصول على الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وحتى 48 ساعة قبل السفر.