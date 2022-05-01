نفذت جمعية البر الخيرية بمحافظة حفر الباطن منذ بداية شهر رمضان مشروع إفطار صائم، وتميز المشروع هذا العام بتمكين الأسر المستفيدة من الجمعية بإعداد الوجبات في المخيمات والأسر المحتاجة.

52256 صائمًا:

وبلغ إجمالي الصائمين خلال شهر رمضان 52256 صائمًا شملت 13228 أسرة من الأسر المستفيدة من الجمعية وتفطير 29913 صائمًا في 4 مخيمات، بالإضافة إلى تفطير 9121 صائمًا في 3 مواقع متفرقة بالمحافظة.

وتعتبر جمعية البر الخيرية في حفر الباطن أول جمعية في المحافظة أنشئت عام 1410هـ وتقدم 30 خدمة لأكثر من 7000 فرد في المحافظة.