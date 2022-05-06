عبر العديد من أهالي الطائف عن سعادتهم بتعيين الأمير سعود بن نهار محافظًا جديدًا لمحافظتهم بموجب الأمر الملكي الكريم الصادر اليوم الخميس.

أمير ومهندس

الفنان فايز المالكي عبر عن سعادته بتعيين الأمير سعود من خلال مقطع فيديو وعلق عليه بالقول: “أمير ومهندس يعني الطايف بتكوووووون” أما عبدالعزيز الحارثي فقال: “نبارك لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود على الثقة الملكية بتعيينه محافظًا للطائف نسأل الله عز وجل أن يعينه، ويوفقه .. يالطائف جاك الأمير، وجاك ما تمنا”. فيما غرد أحمد الثقفي بالقول:” يا مرحبا يا سعود في ديرة الورد”.

مدينة الورد

وقال ناصر نرحب بسمو الأمير محافظًا للطائف مدينة الورد والمصيف المتألق الذي ينتظر استثمار إمكاناته وقدراته والميز التنافسية العالية لإحداث تنمية شاملة تضع الطائف في الموقع الملائم.

بينما قال فهد السمحان: “أتقدم بالتهنئة لصاحب السمو الملكي بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتعيينه محافظًا للطائف بالمرتبة الممتازة وفقكم الله سمو الأمير”.

تعيين الأمير سعود بن نهار

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر اليوم أمرًا ملكيًا برقم أ / 568 وتاريخ : 4 / 10 / 1443هـ تضمن النص على تعيين الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود محافظًا للطائف بالمرتبة الممتازة.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.