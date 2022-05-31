تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صباح يوم غد الأربعاء، 1 يونيو، إيداع مبلغ الضمان الاجتماعي المطور والقديم.

ويأتي ذلك بعد توحيد الصرف في النظام القديم ونظام الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من الشهر الميلادي.

وأكدت الوزارة ردًّا على العديد من الاستفسارات بشأن موعد إيداع مبلغ الضمان الاجتماعي القديم والمطور، أنه سيتم الإيداع يوم 1 يونيو.

دورة الأهلية:

وفي وقت سابق قالت الموارد البشرية إن المستفيدين من الضمان الاجتماعي السابق الذين يسجلون بالضمان المطور يتم إدراجهم ضمن دورة الأهلية على الضمان المطور بعد مضي 9 أشهر من تاريخ التسجيل.

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن ذلك لا يؤثر على صرف المعاش وفقًا للنظام السابق.

شروط الضمان الاجتماعي المطور:

يذكر أن من بين شروط الضمان الاجتماعي المطور ما يلي: