سيطرت حالة من الغضب بعد صور رهف القحطاني التي ظهرت بها مؤخرًا خلال تواجدها في جزر المالديف، وطالب البعض بمنعها من الظهور مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لما احتوت عليه من محتوى يضر بالمجتمع ويخل بالذوق العام.

فيديو جريء في المالديف

وكانت الساعات الماضية شهدت تداول مقاطع مصورة لكل من رهف القحطاني وصديقتها مروج الرحيلي، يتضمن توجيه الأخيرة ألفاظاً خارجة لشعب المالديف بينما اكتفت رهف بتصوير الفيديو والضحك وإظهار السعادة بما تقوله صديقتها خلال المقطع المصور.

أزمات متكررة

لم تكن هذه هي الأزمة الوحيدة التي أثارتها كل رهف القحطاني برفقة صديقتها مروج الرحيلي خلال زيارتها الحالية في جزر المالديف هي الوحيدة، فمنذ أيام قليلة أشعلتا غضب العديد بعد ظهورهما بمظهر غير لائق عبر ارتداء ملابس تخل بالذوق العام الأمر الذي دفع العديد لانتقادهما.

مطالبات بمقاطعة رهف القحطاني

لم يمر فيديو رهف القحطاني وصديقتها مروج الرحيلي مرور الكرام، حيث طالب العديد بمنعهما من الظهور حفاظًا على تقاليد المجتمع وعدم الإخلال الذوق العام، بينما راح البعض يطالب بمقاطعة مثل هؤلاء المشاهير الذي لاقوا رواجًا عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بفضل متابعات الآلاف لهم.

وقال حساب “The Wolf” :”سبحان الله عندما كنا نسافر لأي دولة مسلمة ويعرفون بأننا من السعودية يحترموننا ويقدروننا لأننا من منبع الاسلام والرسالة والآن مثل هؤلاء يشوهون صورتنا حسبنا الله ونعم الوكيل المالديف”.



وحساب آخر باسم “سلطان” يقول :”إلى متى السكوت عن شلة المالديف شوهو صورة الشعب السعودي”.

أما علي اليافعي فقال :” قبل مايكون معاكم فلوس لازم تكون عندكم أخلاق، تصرفاتكم جعلتكم مكروهين من الجميع”.