أثارت أسعار تذاكر مباراة النصر والشباب المقررة اليوم الجمعة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الجدل بسبب وجود تفاوت كبير بينها.

تفاوت بين أسعار تذاكر مدرجات #النصر ومدرجات #الشباب في ملعب مرسول بارك .. ورابطة المحترفين تجتمع الاثنين لتحديد سقف أعلى لاسعار التذاكر

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⁧#شاهد pic.twitter.com/6fivIS7CYF — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 5, 2022

فارق 40 ريالًا يثير الجدل

وكشف الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه ” أكشن مع وليد” أن أسعار تذاكر النصر تراوحت من 35 إلى 40 ريالًا، بينما جاءت أسعار تذاكر جماهير الشباب بـ 75 ريالًا ليتسبب فارق الـ40 ريالًا في إثارة الجدل بين الجماهير بسبب عدم وجود معايير تضمن المساواة في أسعار التذاكر.

وأضاف الفراج: ” يوم الاثنين المقبل سوف تجتمع رابطة دوري المحترفين لتحديد أقصى سعر للتذاكر حتى يكون هناك تكافؤ ومساواة بين الجميع، وسوف يُطبق بداية من الموسم المقبل”.

وسوف تنطلق المباراة بين النصر والشباب اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة إلا 10 دقائق بتوقيت المملكة.