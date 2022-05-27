تباينت آراء الجماهير حول إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم، تجديد عقد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد كمدرب للأخضر إلى 2027.

وجاء ذلك بعد النتائج الإيجابية التي حققها المدرب الفرنسي مع المنتخب السعودي منذ أن تولى قيادته في عام 2019.

رينارد باق خمس سنوات أخرى مع الأخضر

بعض من الجماهير أشادت بقرار التجديد حتى يضمن وجود استقرار للاعبي الأخضر لفترة طويلة، كما ستكون المرة الأولى التي يتواجد بها مدرب على رأس القيادة الفنية للأخضر لفترة زمنية طويلة تصل إلى 8 سنوات.

أما الرأي الأخر فذكر البعض أن بقاء رينارد لفترة طويلة قد يضر الأخضر كون أن المدرب قد لا يقدم الجديد للمنتخب السعودي خلال الخمس سنوات المقبلة، كما أشار البعض منهم إلى تخوفه من إقالة المدرب الفرنسي في حال لم يحقق الأخضر نتائج إيجابية في مونديال قطر 2022.

جدير بالذكر أن المدرب الفرنسي استدعى 26 لاعبًا للمعسكر الإعدادي الأول الذي يُقام في إسبانيا، حيث يخوض الأخضر معسكرًا في مدينة اليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 31 مايو وحتى التاسع من شهر يونيو، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية في المرحلة الأولى مباراتين وديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، أمام كولومبيا يوم 5 يونيو، والمواجهة الثانية ضد فنزويلا في التاسع من الشهر ذاته.