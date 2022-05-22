أصبحت بلجيكا أول دولة تطبق الحجر الصحي الإجباري لمدة 21 يومًا للمصابين بمرض جدري القرود، حيث تؤكد 14 دولة الآن تفشي المرض الفيروسي.

وقالت السلطات الصحية في بلجيكا إن أولئك الذين أصيبوا بالفيروس سيضطرون إلى عزل أنفسهم لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد تسجيل ثلاث حالات إصابة في البلاد، وترتبط جميع الإصابات، التي تم تسجيل أولها يوم الجمعة الماضي، بمهرجان في مدينة أنتويرب الساحلية.

زيادة الإصابات في المملكة المتحدة

ويأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه الأطباء من أن المملكة المتحدة تواجه زيادة كبيرة في الإصابات لافتين إلى أن استجابة الحكومة يجب أن تكون حاسمة لاحتواء انتشاره.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنه تم رصد إصابة 11 بريطانيًا آخر بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20 مصابًا، أحد تلك الحالات تعود لطفل وهو في حالة حرجة حاليًا في أحد مستشفيات لندن.

أعداد الإصابات في أوروبا والعالم

وفي المقابل، تم تسجيل 100 إصابة أخرى بجدري القرود في أوروبا، وهناك قلق بين الأطباء من أن الاستجابة بين المسؤولين ليست في أفضل حالاتها، قائلين إنه من المتوقع أن يكون هناك المزيد من التشخيصات خلال الأسبوع المقبل.

والبرتغال لديها 14 حالة مؤكدة، كما توجد حالات في إيطاليا والسويد وبلجيكا وألمانيا وهولندا وفرنسا والقدس وسويسرا وأستراليا.

انتشار عدوى جدري القرود

وتنتقل العدوى الفيروسية عن طريق الاتصال الوثيق مع شخص مصاب، وعادة ما يكون المرض خفيفًا، حيث يتعافى معظم المرضى في غضون أسابيع قليلة دون علاج، ومع ذلك، فإنه يمكن أن يكون مميتًا للبعض، حيث تبلغ نسب الوفاة 1 إلى 100.

وتقدم بعض الدول اللقاحات لهذا المرض، ففي بريطانيا، تقدم السلطات لقاحًا للعاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم ممن ربما تعرضوا له، ويوجد لقاح له أيضًا في الولايات المتحدة.