أثارت بلدية ضباء ردود فعل غاضبة بعدما نشرت بعض الأمثال الشعبية غير المستساغة كواجهة على الكورنيش الشمالي والتي أثارت استهجان الجميع خلال مهرجان ضبا موج وزهر.

أمثال شعبية غير مستساغة

ومن ضمن اللوحات التي تم رصدها لوحة تحمل مقولة :” العنز تسرح والتيس قاعد في البيت” ومقولة أخرى ” تربة تلمك وأخلص منك”. الأمر الذي رفضه العديد من المواطنين الذين وثقوا هذه الصور وتداولوها عبر مواقع التواصل.

اعتذار بلدية ضباء

وقالت البلدية في بيان مقتضب لها ” إشارة لما تم تداوله من بعض المغردين عن وجود بعض اللوحات تحمل عبارات غير مستساغة ضمن إحدى زوايا مهرجان ضبا موج وزهر المخصصة للأمثال الشعبية القديمة ضمن 250 مثلًا من مختلف مناطق المملكة تود البلدية التأكيد أنه قد تم إزالة الأمثال المشار لها شاكرة للجميع حرصهم وتواصلهم.