قال موقع بلومبرغ إن هناك 10 شركات فتحت حسابات لدى شركة غازبروم للدفع بالروبل، مما يضاعف العدد الإجمالي للعملاء الذين يستعدون للدفع بالروبل لشراء الغاز الروسي كما طلب الرئيس فلاديمير بوتين، وهو ما يعد انتصارًا لدولة روسيا.

ونقلت بلومبرغ عن مصدر مطلع لها أن هناك 14 عميلًا آخر يطلبون الأعمال الورقية اللازمة لفتح حسابات أخرى.

ويأتي ذلك في وقت يكافح فيه المشترين الأوروبيون منذ أسابيع لمعرفة كيف يمكنهم تلبية أمر بوتين بدفع ثمن الغاز الروسي في روبل ابتداءً من 1 أبريل ولا يتأذون من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا نتيجة دخولها أوكرانيا.

وبموجب الآلية الجديدة، يتعين على العملاء فتح حسابين: واحد بالعملة الأجنبية وواحد بالروبل، وبعد أن رفضت بولندا وبلغاريا هذه الشروط، أوقفت شركة غازبروم بيع الغاز إليهم في أواخر أبريل.

كيف تفلت روسيا من عقوبات الاتحاد الأوروبي

ونظرًا لأن المواعيد النهائية للدفع تلوح في الأفق، حيث تنتهي هذا الشهر للمشترين في أوروبا الغربية الرئيسية، انتقلت روسيا إلى معالجة أمر آخر، وهو إفلاتها من عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وعن ذلك قال المصدر لبلومبرغ، آلية الدفع الحالية تعني أن المعاملة قد اكتملت بشكل فعال، فبمجرد أن يدفع المشتري عملة أجنبية إلى غازبروم، يتحول إلى روبل بشكل تلقائي داخل الشركة، ولا يشمل الأمر البنك المركزي الروسي الذي يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وبالفعل، كان رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجهي، قد قال إن الشركات ستكون قادرة على دفع ثمن الغاز بالروبل دون خرق القيود، مضيفًا في مؤتمر صحفي: معظم مستوردي الغاز قد فتحوا حسابهم بالفعل بالروبل مع غازبروم، ويشمل ذلك شركات ألمانية وإيطالية.