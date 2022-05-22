أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مساء أمس السبت عن تجديد عقد نجمه كيليان مبابي إلى 2025 ليبقى مع الفريق الباريسي لمدة 3 أعوام.

وكان مبابي فضّل البقاء في صفوف سان جيرمان، ورفض الانتقال لـ ريال مدريد الإسباني، رغم حديثه مع مواطنه كريم بنزيما لاعب الريال أنه سينتقل للفريق الإسباني في صيف 2022.

مبابي رفض شرط ريال مدريد

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية الغموض الكبير حول قرار اللاعب الفرنسي صاحب الـ24 عامًا الصادم والمفاجئ، بعد كشفها عن البند الذي دفع اللاعب لرفض عقد الفريق الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر لم يكن بدافع المال لكنه لعب دورًا مهمًّا، لكن العائق الأكبر تمثل في حقوق الصور، حيث يتضمن عقد ريال مدريد منح اللاعب 50% من حقوق الصور فيما يمنحه ناديه الفرنسي كامل حقوقه.

وأوضحت “ماركا”، أن إمكانية انتقال النجم الفرنسي لصفوف ريال مدريد قد تتجدد بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان المستمر لـ 3 سنوات، خاصة مع صغر عمر اللاعب الذي يبلغ من العمر 24 عامًا.

يعتقد الكثيرون بأن مكافأة تجديد العقد كانت من العوامل الحاسمة بالنسبة لمبابي فيما يخص تراجعه عن تحقيق حلمه باللعب لصالح ريال مدريد، وبحسب تلفزيون إسباني، فإن مبابي سيحصل على 300 مليون يورو مكافأة تجديد العقد مع النادي الباريسي.

سيكون مبابي صاحب أعلى راتب في تاريخ لاعبي كرة القدم، وبفارق يتجاوز 3 أضعاف ما يتقاضاه أي لاعب حاليًّا، وسيحصل على 150 مليون يورو كإجمالي راتب طوال مدة العقد خاليًا من الضرائب بواقع 50 مليون يورو في الموسم الواحد.