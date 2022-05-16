حذر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، من أن أسعار المواد الغذائية المروعة الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني سيكون لها تأثير كارثي على الفقراء، مضيفًا أن ما يشهده العالم من التضخم وارتفاع الأسعار هو ناجم من موجة الجائحة، بينما آثار الصراع الدولي لم تظهر بعد.

وقال بيلي: إنه غير راضٍ عن مستوى ارتفاع الأسعار ولكن فإن 80% من آثار التضخم كانت ناتجًة عن عوامل خارجة عن سيطرة البنك، مضيفًا: لم يكن من المتوقع أن يتنبأ البنك بصراع في أوكرانيا.

مخاوف بشأن الإمدادات الغذائية:

وأضاف أن عواقب الصراع الروسي الأوكراني وخيمًا على المملكة المتحدة والعالم النامي، متابعًا أن مخاوفه بشأن الإمدادات الغذائية قد تصاعدت بعد التحدث إلى وزير مالية أوكرانيا.

وقال بيلي: في حين أن أوكرانيا متفائلة بشأن زراعة المحاصيل، إلا أنها متخوفة من أنه لا توجد طريقة لشحن الطعام إلى الخارج، ويزداد الأمر سوءًا، مضيفًا: هذا ليس مجرد مصدر قلق كبير لبريطانيا، ولكنه مصدر قلق للعالم النامي.

ارتفاع أسعار الطاقة في أكتوبر المقبل:

وبحسب موقع The Telegraph، فمن المتوقع أن تظهر الأرقام الرسمية الصادرة يوم الأربعاء المقبل ارتفاع معدل التضخم السنوي فوق 9%، مع توقع بنك إنجلترا أن يرتفع الرقم فوق 10% عندما يتم رفع سقف أسعار الطاقة أكثر في أكتوبر، حيث أعلنت هيئة تنظيم الطاقة في بريطانيا العظمى، Ofgem، أنها تخطط لإجراء تغييرات على سقف أسعارها أربع مرات في السنة؛ نظرًا للظروف التي يمر بها العالم.

وردًّا على سؤال حول ما إذا كان البنك يمكن أن يمنع التضخم من الارتفاع عن طريق رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب، قال بيلي: لا أعتقد أننا نستطيع ذلك.

تأثير كوفيد لا يزال مستمرًّا:

وقال: العامل الآخر الذي نتعامل معه في الوقت الحالي هو تأثير الجائحة الذي لا زال مستمرًّا، والذي نرى أنه لا زال يؤثر على الصين، لقد رأينا سلسلة من صدمات العرض تأتي الواحدة تلو الأخرى وهذا أمر غير مسبوق.

وردًّا على سؤال حول المخاطر المستقبلية لتكلفة المعيشة في بريطانيا، قال بيلي: إنه قد يكون هناك اختناقات طويلة في سلسلة التوريد نتيجة للاضطراب في الصين أو ارتفاع أسعار الطاقة إذا قررت روسيا قطع إمدادات الغاز، بحسب موقع The Telegraph.

واختتم حواره مع الموقع البريطاني قائلًا: ما يمر به العالم هو أسوأ أزمة في مستويات المعيشة منذ أجيال.