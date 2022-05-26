كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ رئيس وزراء إيطاليا بأن روسيا ستواصل إمداد بلاده بالغاز.

وأوضح الكرملين أن “بوتين” اشترط على رئيس وزراء إيطاليا رفع العقوبات للمساهمة في حل أزمة الغذاء، مؤكدًا أن روسيا مستعدة للمساهمة في حل أزمة الغذاء إذا تم رفع العقوبات عنها.

فلاديمير بوتين يتحدى الغرب

وتعهد “بوتين” في كلمته اليوم الخميس بالمنتدى الاقتصادي الأوراسي، بتعزيز الاقتصاد الروسي لمواجهة التحديات. وأشار الرئيس الروسي إلى أن ما تفرضه الدولة الأوروبية من عقوبات على روسيا يعد انتهاكًا للقوانين والمعايير الاقتصادية عالميًا، مضيفًا: “لا يمكن للغرب إلغاء دول من النظام الاقتصادي العالمي”.

تجميد الأصول لا يجلب الخير

كما حذر الرئيس الروسي الدول الغربية من مصادرة الممتلكات الروسية في الخارج، وقال إن “سرقة ممتلكات الآخرين لا تؤدي أبدًا إلى الخير”.

وجاء تصريح الرئيس الروسي تعليقًا على قيام الغرب بتجميد أصول للبنك المركزي الروسي تقدر بنحو 300 مليار دولار، وفقًا لوزارة المالية الروسية.

وأشار بوتين، في كلمة خلال مشاركته عبر الفيديو في المنتدى الاقتصادي الأوراسي اليوم الخميس، إلى أن مثل هذه التصرفات تضر في المقام الأول بمن يقوم بهذه الأعمال.

وقال بوتين: “انتهاك القواعد والمعايير في مجال التمويل الدولي والتجارة لا يؤدي إلى أي شيء جيد. وبكلمات بسيطة سرقة ممتلكات الآخرين لم تجلب الخير إلى أحد أبدًا، وخاصة أولئك الذين يشاركون في هذا العمل غير اللائق”.