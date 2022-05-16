أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التأكيد على أن بلاده لن تقف موقف المتفرج فيما يتوسع حلف الناتو في فنلندا والسويد.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي إن توسع البنية التحتية للناتو يستدعي ردًا، مشيرًا إلى أن هذا التوسع يخدم مصالح الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن ما يحدث الآن هو اختبار آليات تضرب الاستقرار في دول الاتحاد السوفيتي السابق لافتًا إلى أن العمليات في أوكرانيا وفرت وثائق عن نشر مكونات لأسلحة بيولوجية قرب الحدود الروسية.

بوتين يلتقي مؤيديه

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الروسي اجتماعات ثنائية في إطار قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مع رؤساء بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، وكازاخستان قاسم جومارت، وقيرغيزستان صادر جاباروف.

وتستضيف موسكو، اليوم الاثنين، قمة لزعماء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حيث من المقرر أن يبحثوا تحسين إمكانات المنظمة في حفظ السلام التابعة للمنظمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العسكري بين أعضائها.