يبدو أن الفرنسي بول بوجبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في طريقه لرفض فكرة الانتقال لنادي مانشستر سيتي.

لماذا يرفض بوجبا الانتقال لـ مانشستر سيتي ؟

وذكرت صحيفة The Athletic البريطانية أن اللاعب الفرنسي صاحب الـ28 عامًا صرف النظر عن الانتقال لـ مانشستر سيتي وقد يفكر في الانتقال لناد آخر.

ولا يرغب اللاعب الفرنسي في خيانة جماهير مانشستر يونايتد، رغم حبه العمل تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

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ويحبذ اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الغينية في الانضمام ليوفنتوس الإيطالي أو ريال مدريد الإسباني، حيث إنه يجري مفاوضات مع كلا الفريقين للخروج من جحيم يونايتد الذي يعاني منه منذ سنوات.

وأشارت إلى أن بوجبا يرفض بشكل قاطع أي محاولة من مانشستر يونايتد لتجديد تعاقده، الذي ينتهي في شهر يونيو المقبل، بعد ما حدث في لقاء نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي، حيث تعرض لصافرات استهجان من جماهير مانشستر يونايتد.