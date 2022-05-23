حلّ نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل يوم الأحد 21 شوال 1443هـ الموافق 22 مايو الجاري ضيفاً على برنامج بودكاست “متمم” في موسمه الثاني، وذلك في حلقة حملت عنوان: “مستقبل الصناعات الوطنية”.

وتناول معالي الزامل خلال الحلقة أسباب التركيز على القطاع الصناعي في رؤية ٢٠٣٠ التي أصحبت أحد الخيارات الاستراتيجية لتنويع اقتصاد المملكة للخروج من عباءة النفط، حيث يشكل هذا القطاع 12% من الناتج المحلي.

قصة إنشاء وزارة الصناعة

واستعرض قصة إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومراحل التحول التي مرت بها في إعادة الهيكلة والتكامل والمستهدفات التي تسعى للوصول لها، كما تحدث عن الانعكاسات الاقتصادية لبرنامج “صنع في السعودية”، وكيفية تمكن وزارة الصناعة والثروة المعدنية من تغيير الصورة الذهنية للاستثمار في القطاع الصناعي بالمملكة، وأثر الرؤية والتحول على أداء وواقع هذا القطاع وفقاً لتطلعات الدولة نحو تعظيم التنوع الصناعي والشمولية فيه مستقبلاً.

يذكر أن “بودكاست متمم” هو أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) بهدف تعزيز مصادر المعرفة المالية، وإثراء الوعي والثقافة المالية والاقتصادية بشتى مجالاتها. ويمكنكم مشاهدة الحلقة في قناة “بودكاست متمم” على الرابط التالي:

https://youtube.com/channel/UCaOInPZoaA6xrjEvCRPH6yA