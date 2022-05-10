واصل النجم البرازيلي ماثيوس بيريرا تألقه اللافت مع الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتصدر قائمة مميزة.

بيريرا في صدارة الأكثر صناعة للأهداف:

ويتصدر بيريرا قائمة الأكثر صناعة للأهداف بعد مرور 26 جولة برصيد 10 تمريرات، يليه مواطنه إيغور كورونادو نجم فريق الاتحاد بـ9 تمريرات، بالتساوي مع نجم نادي الفيحاء، اليوناني بانايوتيس تاكتسيديس.

وصنع نجم النادي الأهلي، المقدوني إغزيان أليوسكي 8 أهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما قدم 5 لاعبين 7 تمريرات، وهم؛ صالح العمري “أبها”، عبدالله العمار “ضمك”، نولدج موسونا “الطائي” وثنائي الشباب، هتان باهبري وفواز الصقور.

ترتيب الدوري بعد الجولة الـ26:

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الجولة الـ26، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ61 نقطة، يليه الزعيم برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر، ثم الشباب برصيد 47 نقطة.

ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 42 نقطة، يليه الفيحاء بـ33 نقطة، بالتساوي مع أبها، وحل الفتح ثامنًا برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطتين عن الرائد، ثم النادي الأهلي بـ29 نقطة، متساويًا مع الفيصلي.

ويتواجد الطائي في المركز الـ12 برصيد 28 نقطة، ثم الاتفاق برصيد 27 نقطة، يليه التعاون برصيد 26 نقطة، بالتساوي مع الباطن، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ17 نقطة.