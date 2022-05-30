ظهر البرازيلي ماثيوس بيريرا بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليحقق رقمًا استثنائيًّا.

بيريرا يخطف الأنظار:

ونجح بيريرا في تجاوز رقم البرازيلي ويلهامسون كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف مع الهلال خلال منافسات موسم رياضي واحد في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما قدم 11 تمريرة حاسمة.

وصنع بيريرا هدفين في مباراة واحدة أمام الاتفاق والحزم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وصنع هدفًا في مباراتي أبها، فيما قدم تمريرة حاسمة واحدة ضد كل من؛ النصر، الشباب، الرائد، الفيصلي، والتعاون.

كما أصبح بيريرا أول لاعب ينجح في صناعة 15 هدفًا بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في موسم واحد في تاريخه، ويطمح اللاعب البرازيلي في مواصلة التألق وتحقيق مزيد من الأرقام المميزة.

الهلال في الدوري هذا الموسم:

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مواجهتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الفتح في ملعبه، فيما يستضيف الفيصلي ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ويملك الهلال 61 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد خسارته ضد الطائي بالأمس، إلا أن الزعيم يتفوق بالمواجهات المباشرة.