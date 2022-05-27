زارت ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، يوفالدي، وانحنت لوضع الزهور على النصب التذكاري المؤقت لضحايا مجزرة تكساس التي أسفرت عن مقتل 21 شخصًا بينهم 19 طفلًا، ومدرسَين.

وظهرت ميغان ماركل ترتدي سروال جينز، وكنزة بيضاء، مع قبعة رياضية، يبدو عليها الحزن عند وضع الورود عن النصب.

دعمًا لأمهات الضحايا

ونقلت مجلة هالو تصريحات عن المتحدّث باسم الدوقة، أكد خلالها أن ماركل قصدت يوفالدي بصفتها الشخصية وبصفتها أمًّا، لتقديم التعازي والتعبير عن دعمها للأهالي الثكالى.

وتشارك ميغان تربية طفلين مع الأمير هاري؛ إذ يبلغ ابنهما آرتشي من العمر ثلاث سنوات، وابنتهما ليليبيت 11 شهرًا فقط.

وتناقلت وسائل الإعلام صور ميغان في موقع النصب التذكاري، خارج محكمة مقاطعة أوفالد، وهي تضع باقة من الورود البيضاء عند قاعدة تذكارية.

يذكر أن مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس، قد تعرضت لحادث دموي، إثر دخول شاب مسلح أطلق النيران بشكل عشوائي على الأطفال والمعلمين، مرديًا 21 قتيلًا.

تفاعل المشاهير

وأثار الحادث حالة من الرعب بين سكان تكساس، تفاعل معه العديد من الناس، فكتبت الممثلة سيلينا غوميز، في تغريدة: “اليوم، قُتل 18 طالبًا بريئًا في موطني بولاية تكساس بينما كانوا يحاولون ببساطة الحصول على التعليم. قتلت معلمة أثناء عملها؛ وظيفة لا تقدر بثمن لكنها للأسف تحت التقدير. إذا كان الأطفال غير آمنين في المدرسة، فأين هم بأمان؟”

كما قال الممثل ماثيو ماكونهي من تكساس، عبر حسابه الرسمي بإنستغرام: “كما تعلمون جميعًا، كان هناك إطلاق نار جماعي آخر اليوم، هذه المرة في مسقط رأسي، أوفالدي – تكساس. مرة أخرى، أثبتنا بشكل مأساوي أننا فشلنا في تحمل المسؤولية عن الحقوق التي تمنحنا إياها حرياتنا”.