أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي، اليوم الجمعة، عن تأجيل منافسات دورة الألعاب الآسيوية 2022 رسميًا، والتي كان من المقرر إقامتها في الصين.

تأجيل دورة الألعاب الآسيوية 2022

وكان من المقرر إقامة دورة الألعاب الآسيوية 2022 في مقاطعة هانغجو الصينية خلال الفترة من 10 وحتى 25 من شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح المجلس الأولمبي الآسيوي أن المكتب التنفيذي قرر تأجيل دورة الألعاب الآسيوية 2022 إلى وقت لاحق، وذلك بعد نقاش مفصل مع اللجنة الأولمبية الصينية واللجنة المنظمة للبطولة.

ولفتت محطة CCTV التلفزيونية، إلى أن المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي، حسين المسلم، أعلن قرار التأجيل بشكل رسمي، وشدد على أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للحدث “قريبًا للغاية”، بسبب تفشي متحور “أوميكرون”.

دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

وكانت الصين قد استضافت خلال شهر فبراير الماضي منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، ولكن بدون حضور جماهيري، إلا أن انتشار متحور “أوميكرون”، تسبب في تأجل البطولة.

وتشهد مدينة شنغهاي والمدن الكبرى الأخرى عمليات إغلاق صارمة خلال الفترة الحالية، وبجانب العديد من القيود التي تشهدها العاصمة بكين، ما أدى إلى تأجيل أو إلغاء الفعاليات الرياضية أثناء فترة كورونا.