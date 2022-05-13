أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية، برئاسة الشيخ فهد ناصر الصباح، قبل قليل، عن تأجيل انطلاق منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة.

تأجيل دورة الألعاب الخليجية:

ونعت اللجنة الأولمبية الكويتية في بيان رسمي وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأعلنت عن قرار اللجنة المنظمة العليا للبطولة بتأجيل جميع منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة لمدة 3 أيام.

وأعلنت الإمارات وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما أعلنت الحداد 3 أيام اعتبارًا من اليوم، وحرصت الأندية السعودية على نعيه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تفاصيل البطولة:

وكان من المقرر انطلاق منافسات دورة الألعاب الخليجية اليوم، وحتى يوم 31 من شهر مايو الجاري، بمشاركة نحو 1500 لاعب ولاعبة، وكانت البداية بألعاب القوى، قبل أن يتم التأجيل.

وتتضمن الدورة 16 مسابقة رياضية مختلفة للرجال، في الرياضات التالية، ألعاب القوى وكرات اليد والطائرة والسلة وقدم الصالات، الرماية، السباحة، الكاراتيه، الجودو، المبارزة، التنس، الدراجات الهوائية، هوكي الجليد، كرة الطاولة والبادل، بجانب رياضة الألعاب الإلكترونية.