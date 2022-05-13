قررت رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم تأجيل كافة مباريات الجولة الـ27 من البطولة، وذلك حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر الحساب الرسمي لـ قناة ” الإخبارية” عبر تويتر أن مباريات الجولة الـ27 تم تأجيلها وسوف تُستكمل بداية من الأسبوع المقبل.

الأندية السعودية تنعى الشيخ خليفة بن زايد

وكانت الأندية السعودية حرصت على نعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى جوار ربه، اليوم الجمعة.

ونعت الأندية السعودية، رئيس دولة الإمارات، عبر حساباتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال نادي الهلال: “إلى جنة الخلد”، وكتب حساب الفتح: “أحر التعازي وأصدق المواساة لأهلنا في الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكتب نادي الحزم: “يتقدّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الحزم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.

وعلق حساب النادي الأهلي قائلًا: “خالص العزاء والمواساة للشعب الإماراتي الشقيق والأمة العربية والإسلامية في وفاة الشيخ خليفة رحمه الله”، وذكر حساب النصر: “إنّا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحم عبدك الشيخ خليفة بن زايد واغفر له وأسكنه فسيح جناتك.. كل التعازي لأهلنا في الإمارات قيادةً وشعبًا”.