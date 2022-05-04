أفادت قناة الإخبارية بأنه تم نقل المسافرين في الرحلات المتأخرة في مطار الملك عبدالعزيز إلى مدينة الحجاج.

فيديو | مراسل #الإخبارية: نحو 10 رحلات متأخرة عن موعد إقلاعها في #مطار_الملك_عبدالعزيز، وأفواج من المغادرين تفد تباعاً إلى الصالة الشمالية على الرغم من الازدحام الكبير pic.twitter.com/HzLxht1qRH

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 4, 2022

تأخر الرحلات في مطار الملك عبدالعزيز:

وتأخرت نحو 10 رحلات عن موعد إقلاعها في المطار، فيما وفدت أفواج من المغادرين تباعًا إلى الصالة الشمالية على الرغم من الازدحام الكبير.

وشهد المطار تراجعًا محدودًا في أعداد المنتظرين من المسافرين، فيما استمرت عملية تصعيدهم على رحلاتهم من قبل قطاعات عدة.

فيديو | لقطات من تكدس المسافرين في الصالة الشمالية في #مطار_الملك_عبدالعزيز #الإخبارية pic.twitter.com/gqgmhzXRuR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 3, 2022

تكدس كبير:

وكان مطار الملك عبدالعزيز في جدة، قد شهد تكدسًا لعدد كبير من الركاب في الصالة الشمالية، وذلك في ظل عدم وجود موظفين بحسب ما ذكره عدد من المسافرين في المطار.

وقال المسافرون: إن هذا التكدس في المطار يشوه الجهود المبذولة ولابد من قرارات حازمة للتصدي لمثل هذه المشاكل.

سبب الأزمة:

وأكد مراسل الإخبارية خالد المطرفي أن إلغاء إحدى الناقلات الجوية للرحلات في الصالة الشمالية في المطار إضافة إلى قلة أعداد العاملين من أسباب التكدس.

مطار الملك عبدالعزيز:

يُذكر أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي أو مطار جدة الدولي هو مطار دولي يقع على بعد 19 كيلومترًا شمال مدينة جدة الميناء الأول في السعودية، وبدأ بناء المطار في 1974، وتم افتتاح المطار رسميًّا في إبريل 1981.

ويحتل المطار مساحة 105 كم2 (41 ميلًا2)، تضم بالإضافة إلى مرافق المطار الرئيسية المرافق الخاصة بسكن الموظفين ومرافق قاعدة القوات الجوية الملكية السعودية بالمنطقة الغربية والمناطق المخصصة للتوسعات المستقبلية.

ويعتبر هذا المطار هو الأهم في مطارات المملكة؛ حيث إنه هو المركز الرئيسي ومركز عمليات شركة الخطوط الجوية السعودية، كما أنه هو بوابة مكة المكرمة الجوية، وعن طريقه يصل جميع الحجاج والمعتمرين إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة، كما يتميز أيضًا بأنه يضم رابع أكبر صالة للركاب في العالم وهي صالة الحجاج؛ حيث تبلغ مساحتها 465000م2.