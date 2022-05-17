يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بشكل جيد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يزيد صعوبة مواجهته ضد الهلال.

نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الفيحاوي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عند الساعة التاسعة مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

الفيحاء يسعى لحصد اللقب:

وعلق جمال عارف خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”، قائلًا: “الفيحاء مركز في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.. أتوقع ان يصل النهائي للوقت الإضافي والكلمة ستكون لحارسي الفريقين”.

وتابع محمد الشيخ: “كل المعطيات الفنية والمعنوية تصب في صالح الهلال خلال مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. لكن مباريات الكؤوس مختلفة، والفريق الفيحاوي فاز على الاتحاد والهلال في الدوري”.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في حصد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، فيما يأمل الهلال في مواصلة تفوقه مع رامون دياز، والتتويج باللقب للمرة العاشرة.