يترقب جمهور كرة القدم السعودية، غدًا، نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الهلال والفيحاء، وذلك في النسخة الـ47 من عمر المسابقة.

تفوق واضح لـ الهلال في مباريات دوري المحترفين:

وتاريخيًّا، واجه الهلال، منافسه الفريق البرتقالي في 8 مباريات رسمية كانت جميعها في دوري المحترفين حيث فاز الزعيم في 4 مباريات والفريق البرتقالي في مباراتين وخيم التعادل في مباراتين.

وتتمثل عقدة الزعيم في أنه لم يتمكن مسبقًا من الفوز بلقب كأس الملك مرتين على التوالي، حيث كانت آخر مرة تُوج بلقبه التاسع في موسم 2019/ 2020 على حساب فريق النصر بثنائية لهدف في النهائي الذي أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي.