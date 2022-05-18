يترقب جمهور كرة القدم السعودية، غدًا، نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الهلال والفيحاء، وذلك في النسخة الـ47 من عمر المسابقة.
تفوق واضح لـ الهلال في مباريات دوري المحترفين:
وتاريخيًّا، واجه الهلال، منافسه الفريق البرتقالي في 8 مباريات رسمية كانت جميعها في دوري المحترفين حيث فاز الزعيم في 4 مباريات والفريق البرتقالي في مباراتين وخيم التعادل في مباراتين.
وتتمثل عقدة الزعيم في أنه لم يتمكن مسبقًا من الفوز بلقب كأس الملك مرتين على التوالي، حيث كانت آخر مرة تُوج بلقبه التاسع في موسم 2019/ 2020 على حساب فريق النصر بثنائية لهدف في النهائي الذي أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي.
ولم يحقق الزعيم اللقب تواليًا رغم وصوله للنهائي بشكل متتالٍ 3 مرات في مسيرته لم يفلح خلالها في الفوز باللقب.
شرط يمنح الهلال الطمأنينة أمام الفيحاء:
والشرط الذي يُطمئن الهلال للفوز باللقب غدًا هو أن الفيحاء لا يملك خبرات النهائيات كونه تأهل للمرة الأولى في تاريخه لنهائي كأس الملك، بعد إقصاء نادي الاتحاد.
ويأمل الهلال في إنهاء عقدته بالفوز بلقب كأس الملك غدًا بعدما لم يتمكن من الوصول لنهائي البطولة نسخة 2021 التي تُوج بها الفيصلي.
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