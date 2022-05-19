يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تألقه، وتجاوز عقبة الفيحاء، لحصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

المباراة النهائية

وتُقام المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والفيحاء عند الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وتطمح جماهير الأزرق في تتويج الفريق الأول لكرة القدم باللقب للمرة العاشرة في تاريخه، ليحتل المركز الثاني بقائمة الأكثر فوزًا بالبطولة، فيما يسعى الفيحاء لمواصلة مفاجآته بعد الإطاحة بالاتحاد وحصد اللقب.

منافسة قوية بين الهلال والفيحاء

وعلق نجم الكرة العمانية السابق، عماد الحوسني على المباراة النهائية، قائلًا: “الوصول لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين حلم لكل لاعب، والواقع والمنطق يقول إن الهلال سيفوز.. لكن الفيحاء قد يفعل مفاجأة”.

وتابع سعود الحماد خلال تصريحاته لقناة SSC: “الفريقين استحقا الوصول لهذا النهائي الكبير، وسنشاهد سهرة كروية ممتعه للجميع.. والعنصر الأجنبي يصنع الفارق بالفريقين”.

وقال نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، صفوق التمياط: “الزعيم يتميز بخبرة البطولات وهي ما ترجح كفته، والفيحاء قدم أداءً مشرفًا هذا الموسم”، وأضاف: عبدالرحمن مشبب: “لاعبو الأزرق لا يرضون إلا بجميع البطولات، وإذا نجح الفيحاء في معالجة الأمور النفسية للاعبين سوف يصبح صعبًا اللقاء”.